Venezia non si arrende, la Fenice suona per il web

Quattro professori d'orchestra suonano sul palco della Fenice, davanti a una platea completamente vuota, per dire che la musica e Venezia non si fermano. Neppure davanti al coronavirus. Per 'aggirare' la chiusura al pubblico del teatro più bello del mondo, che ha di fatto reso inutilizzabile la sala da mille posti, stasera il concerto del gruppo d'archi Dafne è andato in scena solo per il pubblico della 'rete', grazie allo streaming sul canale Youtube. Il popolo del web ha gradito l'iniziativa coraggiosa, facendo piovere commenti positivi in diretta. Domani si replicherà, per un evento dedicato alla memoria di Virgilio Boccardi. "Non vogliamo smettere di far risuonare le note" conferma il sovrintendente Fortunato Ortombina. La città, messa in ginocchio dalle disdette turistiche, che in molti alberghi hanno ridotto al 10-20% le presenze, non ci sta a farsi schiacciare dal peso del Covid-19. Mentre si attrezza ad affrontare un nuovo picco di acqua alta - la previsione è di una massima di marea di 110 centimetri alle 2 di questa notte - ,a promettere battaglia davanti ai rappresentanti delle categorie economiche è il sindaco, Luigi Brugnaro.