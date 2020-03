Coronavirus: M5s, comprate italiano

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "In questi giorni di emergenza dovuti all'epidemia di coronavirus è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione dal punto di vista sanitario e, al contempo, sostenere le aziende italiane. Sarà importante anche l'atteggiamento di tutti noi, semplici cittadini, che avremo il compito di acquistare i prodotti italiani e alimentare una catena del valore che parta dal basso". Lo dichiarano in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Attività produttive alla Camera. "In realtà, gli italiani lo hanno sempre fatto - aggiungono - ricordiamo come la macchina della solidarietà si sia messa in moto, ad esempio, nel caso dei tanti terremoti che hanno purtroppo colpito le regioni d'Italia. Siamo sicuri che, ancora una volta, gli italiani saranno pronti a dare una mano, acquistando merce italiana, scegliendo oggetti frutto del lavoro e dell'ingegno del nostro Paese".