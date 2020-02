FI, governo nazionale è virus letale

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il governo di unità nazionale è un virus letale, capace solo di redistribuire poltrone e non di offrire soluzioni credibili al Paese". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Il centrodestra - spiega - prima di parlare di unità nazionale (che significherebbe governo con Pd e 5 Stelle), dovrebbe affrontare il tema dell'unità dell'alleanza e di un progetto comune da offrire all'Italia in una fase così delicata. Siamo la coalizione che ha vinto le elezioni del 2018 e che oggi è maggioritaria: abbiamo il dovere di cacciare un governo palesemente incapace di rilanciare l'economia in situazioni normali, figuriamoci adesso che l'emergenza coronavirus sta colpendo la locomotiva del Nord.

Nel frattempo Forza Italia non ha smania di poltrone né timore di restare all'opposizione".