Zingaretti a 'movida' Milano, stop paura

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti aderisce all'iniziativa #Milanononsiferma promossa dal Partito Democratico Metropolitano milanese per far ripartire la città 'bloccata' dalla paura del Coronavirus. Zingaretti questa sera sarà a Milano per un aperitivo con i giovani presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese 63 (zona Navigli).