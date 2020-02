Vertice Conte-Macron a Napoli: 'Oggi ritroviamo una strada comune'

"E' un virus che ci riguarda tutti quanti e la situazione verrà risolta solo con una perfetta cooperazione internazionale". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte.

"Grazie al suo lavoro e a quello del presidente Mattarella oggi ritroviamo una strada comune", ha aggiunto nella conferenza stampa dopo quello che ha definito un "vertice di rilancio". "Questo vertice del rilancio franco-italiano è importante non solo per i nostri due Paesi ma è un elemento di equilibrio e dinamismo per l'Ue"

"Italia e Francia vogliono lavorare insieme per rendere l'Ue più solidale, più sicura, più sociale, più rispettosa dell'ambiente e anche più forte del mondo", ha detto Conte nella conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron.

"Non siamo soddisfatti del vertice del bilancio, nelle prossime settimane dobbiamo continuare a lavorare per un compromesso valido per perseguire l'agenda strategica" dell'Ue.

LA CONFERENZA STAMPA

Con la Francia - ha detto Conte - abbiamo "l'obiettivo di arrivare a un'unione bancaria" e "lavoriamo insieme per ridurre le distanze tra i diversi Paesi" europei su questo tema.