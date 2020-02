Renzi, danno enorme da comunicazione

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "E' l'intero Paese a rischiare un disastro economico senza precedenti". Lo scrive Matteo Renzi, leader di Italia viva, nella sua newsletter Enews. "La priorità sarà - già dalla prossima settimana - ripartire di corsa con l'economia. Non basterà un'aspirina, occorreranno misure fortissime perché gli errori di comunicazione hanno prodotto un danno enorme all'estero, oltre che in Italia", aggiunge. "Nel nostro piccolo, come Iv ci faremo sentire a tutti i livelli per stimolare le Istituzioni a fare le scelte giuste".