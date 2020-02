Coronavirus, la Farnesina: notizie inaccurate e allarmistiche sull'Italia

La risposta che l'Italia sta dando all'emergenza coronavirus "è stata tempestiva, come ci è stato riconosciuto anche da Oms e Ue, ed è stata improntata alla massima trasparenza e chiarezza nei confronti della comunità nazionale e dei partner internazionali". Lo sottolinea la Farnesina notando tuttavia "la preoccupante proliferazione di notizie inaccurate ed allarmistiche sulla situazione sanitaria nel nostro Paese che non rispecchiano la realtà di un fenomeno di contagio che rimane significativamente circoscritto ad alcune piccole aree ristrette a poche Regioni".

"L'operato del nostro Paese - continua la Farnesina - è e rimarrà improntato alla massima trasparenza nei confronti della comunità internazionale. Al tempo stesso, massimo sarà l'impegno del ministero a contrastare la diffusione di messaggi e informazioni fuorvianti ed imprecisi che possono influenzare le decisioni delle Autorità sanitarie dei nostri partner rispetto ai programmi di viaggio e lavoro dei loro cittadini in zone del nostro Paese solo marginalmente e indirettamente colpite dal contagio con un numero molto limitato e isolato di infezioni".

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dato indicazione alla segreteria generale di convocare tutti gli ambasciatori dei Paesi esteri accreditati in Italia al fine di fornire loro un'informazione corretta sull'andamento del contagio sul territorio italiano, sulle misure adottate e sui risultati in termini di contenimento del coronavirus. "In questo momento - ha detto Di Maio - bisogna essere trasparenti con ogni nostro partner e alleato, proprio perché dalla trasparenza si misura l'affidabilità di un Paese all'interno della comunità internazionale".

"Ieri - ha scritto il ministro su Facebook - ho portato in Consiglio dei ministri un piano specifico che punta ad informare correttamente tutti gli Stati esteri sul reale andamento delle cose in Italia. Il compito della Farnesina è anche questo. Dobbiamo pensare ad arginare la diffusione all'estero di notizie imprecise o addirittura false che si stanno propagando in questi giorni. Più fake news vengono diffuse e più danni, anche a livello economico, subisce l'Italia".

"Domani a Napoli ci sarà il vertice Italia-Francia con il presidente Macron e questo dimostra la fiducia che gli altri Stati hanno nell'Italia nel continuare tutte le attività previste". Lo ha scritto sempre Di Maio su Facebook in vista del XXXV Vertice inter-governativo Italia-Francia.