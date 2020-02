Coronavirus: Renzi, sostegno al Governo

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Per la questione del Coronavirus "deve essere chiaro, senza equivoci di sorta, che noi stiamo dalla parte delle istituzioni. Zero polemiche, pieno sostegno all'azione del governo e un grandissimo ringraziamento a medici, infermieri e personale sanitario". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a Firenze a una conferenza stampa del gruppo Iv in Consiglio regionale della Toscana. "Oggi non è il momento delle polemiche - ha aggiunto - e bisogna seguire le indicazioni della scienza e penso che si debba lavorare tutti insieme per affrontare il Coronavirus che è un'emergenza sanitaria, che ha priorità su tutto, poi sarà un'emergenza economica nelle prossime settimane e mesi".