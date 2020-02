Assemblea Pd elegge Cuppi presidente

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto (Bologna), è stata eletta presidente del Pd dall'assemblea nazionale del partito a Roma.

"Vi confesso il mio stupore di quando ho ricevuto la proposta - dice Cuppi - lo stesso stupore penso anche vostro, di tante persone che non mi conoscono". "Una scelta - prosegue nel discorso all'assemblea del partito che l'ha appena eletta - che dimostra che la politica non è qualcosa di avulso dalla vita delle persone, è un incontro che noi sindaci facciamo ogni giorno. La democrazia è incontro con le persone ogni giorno, non potrà mai essere sostituita da piazze virtuali. Dobbiamo renderla sempre più capillare. Dobbiamo ringraziare le Sardine, hanno fatto emergere con forza dirompente la voglia di partecipare delle persone. Lo si vede coi Friday for Future e nella mobilitazione per Patrick Zaky. Dalla partecipazione parte la battaglia a chi vuole fomentare l'odio, che oppone un noi a un loro, che crea delle categorie".