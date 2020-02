Crimi: sparate Renzi fanno male al Paese

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - "Sono preoccupato per il Paese, nel momento in cui Renzi fa queste sparate e si mette di traverso su ogni cosa, non fa male a me, a Conte o al governo, ma al Paese".

Così il capo politico M5S Vito Crimi a Napoli. "Se non avessimo avuto quel senso di responsabilità - aggiunge - di capire che il Paese è in una situazione difficile e che bisogna unire le forze, non avremmo fatto questo governo". "Non stiamo qui a tirare a campare, dobbiamo fare l'interesse dei cittadini e degli italiani e ci interessa solo quello. Nell'agenda 2023 mettiamo in campo le cose che servono, crescita, innovazione, salario minimo e lavoriamo su questo, il resto sono solo polemiche". Quanto all' incontro chiarificatore tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, Crimi lo reputa "doveroso visto come ha alzato i toni Renzi". "Ha fatto tutto lui - ha aggiunto -. Ieri ha parlato di questo incontro con Conte dicendo che l'incontro può mettere fine al teatrino, lui stesso ha definito teatrino quello che ha fatto".