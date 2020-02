Coronavirus: FI, Conte riunisca partiti

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "I primi casi di Coronavirus in Lombardia devono indurre il governo a rafforzare le misure di sicurezza sanitaria: occorre attivare subito anche un blocco navale per scongiurare nuove possibili vie di diffusione del virus. Preoccupa, inoltre, che in Toscana non sia stata prevista la quarantena per i 2500 cinesi di ritorno dalle celebrazioni del Capodanno in patria. Chiediamo al premier Conte e al ministro Speranza di tenere costantemente informato il Parlamento, a partire dalla convocazione di un vertice dei capigruppo a Palazzo Chigi". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.