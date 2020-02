Milleproroghe: Iv vota 10 volte in dissenso sugli odg

Italia viva ha votato questa mattina per dieci volte in dissenso rispetto al parere del governo sugli ordini del giorno al decreto Milleproroghe. Tra voti contrari e astensioni, i deputati renziani in Aula alla Camera si sono smarcati dagli altri partiti della maggioranza su temi che vanno dalla prescrizione, alla plastic e sugar tax, alle opere pubbliche. Fonti di Iv spiegano che si è trattato di scelte fatte in "trasparenza" sui "temi da noi annunciati".