Bellanova, aperto mercato parlamentari

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Molti hanno aperto il mercato dei parlamentari". Lo afferma il ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova a margine del convegno Seminiamo il futuro di Ismea e Bat Banca nazionale delle terre agricole. "A me è chiaro - continua il ministro - che quando si apre il mercato dei parlamentari, accanto c'è la bancarella dei valori e non vorrei che questo governo si incamminasse in un percorso dove per fare un dispetto a Iv pensa di imbarcare quelli che non hanno un progetto per risolvere i problemi ma semplicemente la loro questione personale".