"Stupore si registra al Quirinale per le ricostruzioni apparse in qualche quotidiano, in cui, anche con virgolettati, si attribuiscono abusivamente intenzioni al Capo dello Stato riguardo alla situazione politica, con riferimento a uno degli incontri che avvengono frequentemente tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio". E' quanto si legge in una nota del Quirinale, in riferimento al colloquio tra il presidente Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte avvenuto ieri.