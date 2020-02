Conte, per sud progetto decennale

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 14 FEB - "Ho chiesto la fiducia anche sulla base di un impegno solenne rivolto a tutti gli italiani, di rilanciare il Sud, di abbattere le barriere che dividono paese, ridurre squilibri, arginare lo spopolamento, fermare l'esportazioni delle migliori eccellenze, i giovani. Oggi siamo qui, per progetto corale di tutti noi.

Oggi siamo qui per piantare le radici delle nostre idee e del nostro progetto. É la prima volta che un Governo progetta un impegno decennale per il sud". A dirlo il premier Giuseppe Conte sul Piano sud 2030.