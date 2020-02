(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 14 FEB - "Mai più rassegnazione, mai più disagio, mai più causa persa. Non vogliamo più narrazioni tossiche per il sud, le vogliano esiliare e mandare via. Il Sud deve diventare sinonimo di eccellenza". A dirlo il premier Giuseppe Conte presentando il Piano sud 2030