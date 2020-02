Prescrizione, nessun emendamento governo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il governo non presenterà nessun emendamento" sulla prescrizione al decreto Milleproroghe ora all'esame delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Lo sottolinea il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ai cronisti in Transatlantico.

L'obiettivo, spiega D'Inca', "è lavorare sul Milleproroghe e portarlo in Aula".