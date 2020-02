Prescrizione: Salvini, accordo? E' il solito tirare a campare

"L'accordo sulla prescrizione? E' un non accordo come scrivono tanti giudici e tanti magistrati.

E' il solito tirare a campare di un governo che non decide. Pur di non scontentare nessuno vanno avanti senza decidere nulla.

Prima il signor Zingaretti prende atto del disastro che sta causando e meglio è per tutti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Trieste in occasione del Giorno del Ricordo, a chi gli chiedeva a margine delle cerimonie un commento sull'accordo M5S-Pd-Leu.