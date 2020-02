Vescovi umbri "uniti intorno" Papa

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 7 FEB - "La Chiesa umbra è unita attorno alla figura di Papa Francesco": a dirlo è stato il vescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, presidente della Ceu, nel corso del tradizionale appuntamento con i giornalisti per celebrare San Francesco di Sales. "Ogni papa - ha aggiunto - resta quello che era prima di diventare Santo Padre, con le sue caratteristiche di uomo, ma la figura del Pontefice per la Chiesa è il centro dell'unità, al di là che si chiami Francesco, Benedetto o Wojtyla".

Mons. Boccardo ha poi fatto l'esempio dello buffetto di papa Francesco alla signora asiatica. "Una 'sberla' - ha detto - che non avrebbe mai dato Benedetto che arriva da un contesto completamente diverso da quello da cui proviene Francesco. Ma al tempo stesso ricordo l'impaccio di Benedetto davanti alla folla di giovani a Colonia per la Giornata mondiale della gioventù nel 2005".