Salvini, governo campa solo su rinvii

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Questo è un governo che campa solo sui rinvii e invece con la libertà dei cittadini non si scherza. La prossima settimana depositeremo in Parlamento le nostre proposte in tema di concessioni pubbliche, tasse sulla plastica e sulla giustizia. Posso solo dirvi che non andranno avanti ancora per molto". Così Matteo Salvini, parlando con i giornalisti nel cantiere del nuovo palazzo di Giustizia di Reggio Calabria.