Prescrizione: Fraccaro, norma di civiltà

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "La norma sulla prescrizione è una conquista di civiltà. Abbiamo il dovere di garantire che la giustizia abbia tempi certi e che non si usino più scappatoie processuali per ottenere l'impunità. Insieme alla riforma del processo penale il Governo mette in campo un intervento organico per evitare che i reati vengano prescritti e per assicurare che gli esiti processuali siano rapidi. Ora è il momento di passare ai fatti e in Cdm ciascuno si assumerà le proprie responsabilità".Così in una nota Riccardo Fraccaro.