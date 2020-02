Misiani: rimoduliamo plastic e sugar tax

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Abbiamo annunciato la ripresa del confronto sulla sugar e la plastic tax con gli operatori del settore. Utilizzeremo i prossimi mesi per verificare gli spazi di miglioramento e la rimodulazione delle imposte". Lo ha detto il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, a margine dei lavori in commissione sul Milleproroghe. A chi gli chiedeva se si possa arrivare a una cancellazione ha risposto: "L'indirizzo politico del governo rimane invariato. Lavoriamo per migliorarle e abbiamo il tempo per farlo". La plastic tax entrerà in vigore a luglio e la sugar a ottobre. "Confidiamo che ci sia il ritiro degli emendamenti su plastic e sugar tax", ha affermato ancora Misiani. Fra gli emendamenti che chiedono la cancellazione delle due tasse ce ne sono anche di Italia Viva. "Vedremo la risposta dei gruppi parlamentari", ha aggiunto il viceministro.