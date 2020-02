Meloni al National Prayer Breakfast

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Al via la missione Usa di Giorgia Meloni, che a Washington partecipa come ospite al tradizionale National Prayer Breakfast, una due giorni di incontri alla quale domani interverrà anche il presidente americano Donald Trump.

"Sarà una settimana densa di impegni internazionali per Fratelli d'Italia - spiega Meloni - e dopo l'apertura a Roma della conferenza internazionale sul conservatorismo, ora siamo a Washington ospiti del National Prayer Breakfast per incontrare personalità che arrivano da tutto il mondo". Per la leader di Fratelli d'Italia, quindi, "è possibile anche per l'Italia avere un governo che difenda l'interesse nazionale italiano ma non rinunci ad avere relazioni con il resto del mondo. Ed è esattamente quello su cui lavora Fratelli d'Italia"