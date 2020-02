Sardine, fanno rotta al Sud, staffetta da Roma a Lecce dal 16 al 19 febbraio

"I pugliesi e i campani lo avevano chiesto a gran voce subito dopo le elezioni regionali dello scorso gennaio: 'Ora si faccia rotta verso Sud'. Così quell'appello si è trasformato da subito in una lettera al presidente del Consiglio Conte, accolta poi anche dai ministri Provenzano e Boccia che incontreremo. Quelle richieste di attenzione interrogano la politica ma come nello spirito delle Sardine anche le comunità. E così la rotta a sud si trasforma dal 16 al 19 febbraio prossimo in una vera e propria staffetta ittica, che partendo da Roma (il 16 febbraio), e attraversando Napoli (il 18 febbraio) e Taranto (la mattina del 19 febbraio), approderà proprio a Lecce la sera di Mercoledì 19 febbraio". E' quanto si legge in un comunicato delle Sardine.

"Da Roma al Salento proveremo a disegnare con simboli e testimonianze una mappa delle priorità che a Sud si chiamano lavoro, infrastrutture, infiltrazione mafiosa, scarsa spesa dei fondi strutturali, salute, divari territoriali in istruzione, spopolamento, agricoltura, pesca e autonomia differenziata".

"Ogni tappa sarà un percorso per promuovere riconnessioni tra territori che sinora si sono sentiti distanti ma che vivono emergenze comuni", scrivono gli organizzatori del tour nel Mezzogiorno delle Sardine. Le tappe:

16 Febbraio, "si parte da Roma, due mesi dopo aver riempito di entusiasmo piazza San Giovanni, le Sardine tornano a nuotare nel mare della Capitale, perché una nuova ondata di populismo è alle porte. Saremo tutti pronti per anticiparli, attendiamo con la serena certezza che l'ascolto, la tolleranza, la solidarietà siano gli antidoti potenti che li metteranno in fuga ancora una volta".

18 Febbraio, "le sardine di Napoli lanciano una serie di iniziative per il diritto al lavoro. Si comincia con un presidio permanente alla Whirpool, ci sarà una staffetta di sardine per stare accanto a quei lavoratori e lavoratrici che aspettano da troppo tempo delle risposte: chi vorrà offrire qualche ora del proprio tempo per sostenere la loro vertenza potrà inviare una mail a 6000sardinenapoli@gmail.com. Si inizierà inoltre a dialogare con le associazioni e i comitati di Scampia per iniziative nel quartiere" in vista dell'incontro nazionale delle Sardine nel quartiere del capoluogo il 14-15 marzo. 19 Febbraio mattina, "a Taranto si prepara una staffetta con il coinvolgimento dei pescatori che metteranno a disposizione le loro reti per raccogliere le istanze raccolte durante il viaggio verso sud".

19 Febbraio sera, "a Lecce il banco di sardine sarà in piazza per una festa di musica, arte e cultura in cui la luce sarà il tema portante. Il sud ha bisogno di luce nuova e di nuovo racconto. È capace di cose bellissime come il suo cibo, i suoi paesaggi o le luminarie che abbelliscono le nostre feste di paese. In quella comunità le sardine provano a riportare la luce dei principi costituzionali, dei diritti di tutti, ma anche la luce di questioni complesse che a volte vengono sdoganato con faciloneria e slogan senza costrutto".