Prescrizione: D'Incà, troveremo intesa

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Prescrizione. C'è un confronto all'interno del governo e della maggioranza ma sono sicuro che con dialogo e la mediazione di Giuseppe Conte riusciremo a trovare un compromesso al rialzo nell'interesse dei cittadini.

Processi brevi e una certezza della pena". Lo scrive su twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D'Incà: "Per troppo tempo abbiamo avuto governi che si sono fatti le leggi ad personam per sfuggire ai processi e questo non è più tollerabile. La questione va risolta in modo complessivo e con la collaborazione di tutti", aggiunge.