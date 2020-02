Salvini, rispetto Bossi ma ho mie idee

(ANSA) - PALERMO, 3 FEB - "Rispetto le sue idee ma non cambio le mie. I numeri dicono che non siamo mai stati così forti come adesso nelle regioni del Nord e con grande orgoglio ormai siamo determinanti e presenti al Sud". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti replicando alle dichiarazioni di Umberto Bossi.

"Non ci sono più padri nobili: i padri nobili della Lega sono i 9 milioni di italiani che ci danno il voto", risponde poi Salvini a chi chiede se Bossi sia ancora il padre nobile della Lega.