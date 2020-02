Coronavirus: Migliore, da La Russa ironia fuori luogo

"Peccato che su cose così serie e delicate si ricorra a una ironia così greve e fuori luogo".

Così il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore commenta il tweet, poi rimosso, del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa che invitata a usare il saluto romano per evitare contagi "Mi viene in mente quanto abbia sofferto il nostro Paese per quel saluto romano che è stato il segno distintivo di un movimento politico/criminale come il fascismo. Più sobrietà è necessaria per chi riveste cariche pubbliche. La memoria è patrimonio indispensabile per ogni cittadino", conclude.