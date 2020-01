Virus: Speranza, non seguo chi ci lucra

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Io non voglio fare polemica, ma penso che l'Italia debba restare unita quando ci sono queste vicende che coinvolgono le comunità a livello internazionale e mondiale. Non ci si divide tra maggioranza e opposizione.

Quindi, non inseguo chi intende lucrare politicamente su questa vicenda. Per me il Paese deve essere unito, giocare insieme questa sfida e vincerla". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in una intervista a Sky Tg24.