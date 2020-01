Lavoro: Orlando, serve nuovo Statuto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Credo che vada varato uno Statuto dei lavori di questi tempi, che riguardi anche le partite Iva, che sono nelle stesse condizioni dei lavoratori parasubordinati.

Quanto al Jobs Act, aver tolto l'articolo 18 ha avuto un forte impatto simbolico, ma non so sei i benefici di quella legge dipendano dall'averlo tolto. E non sono sicuro che ripristinarlo sarebbe decisivo". Lo ha detto il vicesegretario del Pd andrea Orlando intervistato a Radio anch'io su Radio Rai.