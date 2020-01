Conte,no etichetta prodotti svantaggiosi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "In assenza di comprovate ragioni scientifiche non possiamo accettare" dall'Ue "che ci venga imposto un meccanismo di etichettatura che svantaggi i nostri prodotti". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all'evento Identita' e futuro, per i 100 di Confagricoltura, ribadendo come l'etichettatura di tipo Nutriscore - sviluppata in Francia - "non basti".