Governo: Zingaretti, ora cambiamento

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Ora calma e gesso e pancia a terra: il governo deve dimostrare che l'attestato di fiducia ottenuto in Emilia Romagna se lo merita e mettere in campo una stagione di cambiamento". Così, ad Agorà, su Rai Tre il leader Pd Nicola Zingaretti in vista della verifica di governo. Dopo l'Emilia Romagna, "nessuno si è montato la testa, bisogna cominciare un'altra stagione", ha affermato Zingaretti indicando nella scuola e nella lotta alla burocrazia due temi centrali nell'agenda di governo.