M5s: Fico, uniti per chiudere la legislatura con Conte

"Credo che il Movimento sia unito per andare fino alla fine della legislatura e continuare con questa esperienza di governo: sul resto ne parleremo agli stati generali". Lo afferma il Presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente del Consiglio nazionale austriaco, Wolfgang Sobotka.

"Non riesco a parlare di 'contiani' o 'dimaiani,' è una narrazione giornalistica che non ha niente a che fare con il progetto politico del M5s, che ha bisogno probabilmente di un momento di chiarezza", il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli risponde così ai cronisti che chiedevano cosa pensasse del dibattito interno ai 5Stelle e della sua eventuale leadership nel movimento. "Faremo gli Stati generali- ha proseguito - ma il M5s parla di temi, di energia rinnovabile, di ambiente, di diritti sociali. Mi ricordo uno degli slogan: nessuno deve rimanere indietro". Insomma, ha concluso, "ci saranno tante cose da fare, cerchiamo di imporre al dibattito politico le idee in cui crediamo".