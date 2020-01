Mattarella, risposta a odio in cultura

(ANSA) - BENEVENTO, 28 GEN - "In riferimento alla pseudo-cultura dell'odio e dell'intolleranza la risposta è qui, in questo ateneo e nelle altre università. In un momento in cui il mondo è attraversato da incertezze che si rinnovano spesso e che ora sono allarmanti, la risposta a queste distorsioni risiede nella cultura e nei messaggi che i nostri atenei sono in grado di dare". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella inaugurando l'anno accademico dell' Università degli Studi del Sannio.