("Abbiamo corso per vincere, non ce l'abbiamo fatta ma siamo molto soddisfatti, la vittoria sarebbe stata una cosa epocale ma penso che anche aver tenuto tutti col fiato sospeso fino a tardi segni la fine di un'epoca, non esistono più le roccaforti, ogni territorio è espugnabile, tutto è contendibile". Lo ha detto Giorgia Meloni commentando il voto in Emilia Romagna.

