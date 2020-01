Emilia Romagna: tutti gli eletti in consiglio regionale

Questi sono gli eletti in consiglio regionale dell'Emilia-Romagna che si aggiungono a Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni.

PARTITO DEMOCRATICO: Raffaele Donini, Marilena Pillati, Francesca Marchetti, Stefano Caliandro, Antonio Mumolo (Bologna), Palma Costi, Luca Sabattini, Francesca Maletti (Modena), Alessio Mammi, Ottavia Soncini, Andrea Costa (Reggio Emilia), Barabara Lori, Massimo Iotti (Parma); Katia Tarasconi (Piacenza), Marcella Zappaterra, Marco Fabbri (Ferrara), Manuela Rontini, Andrea Corsini (Ravenna), Lia Montalti, Massimo Bulbi (Forlì-Cesena), Emma Petitti, Nadia Rossi (Rimini).

LISTA BONACCINI PRESIDENTE: Mauro Felicori (Bologna), Giulia Pigoni (Modena), Stefania Bondavalli (Reggio Emilia) EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA: Elly Schlein (Bologna e Reggio Emilia). Primo dei non eletti Igor Taruffi (Bologna).

EUROPA VERDE: Silvia Zamboni (Bologna).

LEGA: Michele Facci, Daniele Marchetti (Bologna), Stefano Bargi, Simone Pelloni (Modena), Maura Catellani, Gabriele Delmonte (Reggio), Fabio Rainieri, Emiliano Occhi (Parma), Matteo Rancan, Valentina Stragliati (Piacenza), Fabio Bergamini (Ferrara), Andrea Liverani (Ravenna), Massimiliano Pompignoli (Forlì-Cesena), Matteo Montevecchi (Rimini).

FRATELLI D'ITALIA: Marco Lisei (Bologna), Michele Barcaiuolo (Modena), Giancarlo Tagliaferri (Piacenza).

FORZA ITALIA: Vittorio Sgarbi (Bologna). Prima dei non eletti Valentina Castaldini.

MOVIMENTO 5 STELLE: Silvia Piccinini (Bologna), Giulia Gibertoni (Modena).