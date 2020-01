Elezioni Regionali Emilia Romagna: Peppone vota Lega, a Brescello al 46,8%

Peppone e don Camillo votano Lega, come aveva detto Matteo Salvini in tappa a Brescello, paese del Reggiano conosciuto per i film sui personaggi creati da Giovanni Guareschi: Lucia Borgonzoni ha vinto con il 57,7% dei voti, mentre Stefano Bonaccini si è fermato al 37,8%. La Lega ha ottenuto il 46,8%, il Pd il 27,3%.

Brescello è stato il primo comune della storia dell'Emilia-Romagna sciolto per infiltrazioni della 'Ndrangheta, nel 2017.

Attualmente è amministrato da Elena Benassi, eletta con una lista civica di estrazione di centrosinistra, che sconfisse il Pd per una sessantina di voti.