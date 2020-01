Gualtieri candidato del centrosinistra a Roma

Sarà Roberto Gualtieri il candidato unitario del centrosinistra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera, in programma il primo marzo. Le forze politiche, a quanto apprende l'ANSA, hanno chiesto al ministro dell'Economia la disponibilità per la candidatura, verificato che intorno a lui si è ricostruita "una vera e larga maggioranza". Prevale così, viene spiegato da fonti di centrosinistra, "l'unità di tutta la coalizione che sostiene il governo (Pd, Italia viva, Si, Psi, Art. 1) nel sostegno a Roberto Gualtieri", che ha accettato la sfida dicendo sì alla proposta.



"Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a Gualtieri". Lo scrive su Twitter Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo.