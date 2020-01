Italia, Francia, Australia a Expo 2020 per educazione futuro

Il Commissariato italiano per Expo 2020 Dubai celebra con quelli di Francia e Australia la Giornata Internazionale dell'Educazione proclamata dalle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo chiave della formazione nel percorso di crescita delle giovani generazioni e nella costruzione del loro futuro. I tre Paesi, con un messaggio diffuso attraverso i social network, promuovono iniziative sostenibili, innovative e inclusive in ambito educativo in occasione dell'Esposizione Universale che avrà inizio a Dubai il prossimo 20 ottobre. Expo 2020 rappresenterà infatti una piattaforma globale di istruzione e crescita per centinaia di migliaia di studenti di tutto il mondo che per sei mesi si confronteranno sui temi legati all'economia circolare, al cambiamento climatico e alla gestione delle risorse idriche.

In questo contesto l'Italia giocherà un ruolo da capofila nei programmi di formazione: all'interno del Padiglione del nostro Paese saranno infatti presenti un Education Lab e un Cultural Lab, spazi che ospiteranno durante l'Expo molteplici appuntamenti in collaborazione con il Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca oltre che con decine di istituzioni accademiche che coinvolgeranno studenti italiani e stranieri in laboratori creativi e hackathon e dove verranno sviluppate e condivise competenze e aspirazioni sui principali temi in discussione a Dubai.