Da frati Assisi primo font della Chiesa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 GEN - I frati del Sacro Convento di Assisi si preparano al centenario della rivista San Francesco e lo fanno con "grandi novità" per il mensile e il sito sanfrancesco.org.

La prima riguarda un nuovo carattere tipografico. È stato infatti creato ad hoc, dai religiosi e dai designer di Studiogusto, "Franciscus", il primo font digitale della Chiesa.

Per elaborarlo - viene spiegato -, sono stati d'ispirazione i manoscritti dal '200 al '400 della Biblioteca del Sacro Convento e gli affreschi della Basilica di San Francesco. Ma anche le parole del santo, scritte di suo pugno per frate Leone e impresse sulla "Chartula di Assisi". I tratti spigolosi, tipici della scrittura gotica medievale, sono stati il punto di partenza per la creazione di un carattere che mette insieme tradizione e contemporaneità. Franciscus sarà open source - è stato detto ancora -, scaricabile e disponibile gratuitamente.