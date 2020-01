A.Mittal: Conte, confronto costante. Presto a Taranto

"Ieri ho incontrato Francesco Caio, il rappresentante del Governo nella trattativa con ArcelorMittal. Prosegue il confronto, e sarà costante anche nei prossimi giorni". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb e annuncia anche "massima priorità al 'Cantiere Taranto'".

"Ieri pomeriggio ho riunito i ministri competenti", scrive Conte. "Stiamo parlando di investimenti e interventi" perchè "vogliamo facilitare una vera riconversione economica, sociale e culturale di tutta l'area. Non sarà semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Conto di tornare presto in città".

Con i ministri competenti, spiega il premier, "abbiamo fatto il punto sul Decreto e sul Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo, stiamo parlando di investimenti e interventi a favore delle imprese, per le infrastrutture, l'ambiente, il turismo, la sanità. Vogliamo facilitare una vera riconversione economica, sociale e culturale di tutta l'area".

L'Ad Lucia Morselli vara il nuovo organigramma della prima linea dei manager che l'affiancheranno nella gestione di ArcelorMittal Italia. A quanto si apprende l'azienda ha ufficializzato i nomi del nuovo 'management committe' con efficacia dal 27 gennaio 2020. Loris Pascucci, attualmente Head of Blast Furnaces, è stato nominato Chief Operations Officer.

Nel nuovo organigramma di ArcelorMittal Italia Sushil Jain, attualmente Performance Steering Support and Spend Control, è stato nominato Chief Financial Officer; Domenico Ponzio, recentemente entrato nella società, è il nuovo ed Chief Purchasing Officer; Carlo Malasomma resta Chief Marketing Officer; Arturo Ferrucci è stato nominato Chief HR Officer e Alessandra De Carlo Chief Information Officer: anche in questo caso si tratta di due recenti ingressi nella società; Angelo Di Martino, attualmente Head of Project Management Office, è stato nominato Investment Planning Coordinator; Alessandro Labile resta Health, Safety and Environment Manager; Angelo Colucci resta Supply Chain Manager. Nella 'squadra anche Emanuela Cherubini (recentemente è nominata Communications and CR Manager) Francesco Mencaroni (RMOP, SOP & Demand Planning Manager), Daniele Santoro (Legal Manager), Flavia Celentano (Compliance Manager), Giuseppe Frustaci (Head of Genova and Novi Ligure Operations) Lasceranno ArcelorMittal Italia, e le loro nuove posizioni all'interno del Gruppo ArcelorMittal saranno presto annunciate, Wim Van Gerven, Chief Operating Officer; Steve Wampach, Chief Financial Office; Emmanuel Rodriguez, Chief Purchasing Officer; Stefan Van Campe, Chief Operating Officer Primary; Philippe Aubron, Chief Operating Officer Finishing Taranto; Dirk Stroo, Chief Operating Officer Services; Luciene Caberlin Araujo, Head of Energy; Patrick Louis, Head of Capex and business optimization.