Zingaretti,nessuno discute accordo Pd-5S

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - "Nessuno ha messo in discussione l'alleanza", tra Pd e M5s, "anzi c'è lo sviluppo di un dibattito". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti a Bologna.

"Io penso che il governo si rafforzi o si indebolisca a seconda di quanto fa o non fa. E questo è un governo che ha affrontato una delle più drammatiche manovre economiche, per colpa di Salvini, degli ultimi anni, e l'ha superata. E ora comincia a raccogliere risultati", "questi sono i veri risultati che fanno più forte un governo: essere utile agli italiani". "Bisogna aprire una nuova fase per riaccendere i motori dell'economia - prosegue -. Per questo occorrono meno polemiche, più fatti, meno cultura dell'odio e più passione per cambiare questo Paese.

Questo rafforzerà la squadra di Governo, perché sono le cose che interessano alle persone: lavoro, crescita, sviluppo, green economy, e non odio, polemiche e paura. E su questo io avverto un clima che sta diventando più unitario".