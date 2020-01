Sardine: incontro nazionale 14-15 marzo a Scampia

Si terrà a Scampia, a Napoli, il 14 e 15 marzo l'incontro nazionale delle Sardine. Si tratterà di un confronto tra le varie anime e territori, una sorta di 'congresso' per delineare il futuro del movimento. "Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà", dice il leader delle Sardine Mattia Santori spiegando la scelta dell'area di Napoli per ospitare l'incontro nazionale del movimento il 14 e 15 marzo prossimi.

Oggi - intanto - sarà 'sfida a distanza' in piazza a Bibbiano tra il movimento e il leader della Lega Matteo Salvini.

Le Sardine - infine - sabato si tufferanno in mare: il movimento nato a Bologna si dà appuntamento sabato al Papeete Beach, il luogo scelto l'estate scorsa per le vacanze dal leader della Lega Matteo Salvini. "I politici in Parlamento e le sardine al mare": così viene annunciato su Facebook il flashmob a Milano Marittima (Ravenna), alle 12, alla vigilia del voto per le regionali in Emilia-Romagna e Calabria.

"Era giusto fare la prima mossa per vedere se i politici sarebbero tornati nel proprio habitat a fare il loro lavoro - scrivono le Sardine parlando delle loro origini - quel fantastico mondo chiamato Parlamento in cui si diceva fossero addirittura pagati: un habitat a pagamento". Libera scelta, scrivono ironicamente le Sardine, per "gli eroi che faranno il bagno", rigorosamente senza mute, ai quali sarà assicurata una doccia tiepida. L'immersione, ricordano, è prevista alle 12 in modo da poter dare a tutti la possibilità di rientrare in tempo per partecipare alle iniziative #4annisenzagiulio in onore e ricordo di Giulio Regeni.