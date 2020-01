Davos: Conte non partecipa al Forum economico mondiale

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, diversamente da quanto programmato, non parteciperà oggi al Forum economico mondiale in Svizzera. Lo si apprende dall'organizzazione del World Economic Forum. Conte era atteso nel primo pomeriggio. Alle 16 avrebbe pronunciato il suo 'special address' alla comunità di investitori e leader politici a Davos, come farà stamani la cancelliera Angela Merkel.

In ambienti di governo si conferma che il presidente non sarà a Davos per altri urgenti impegni di governo che lo trattengono a Roma.