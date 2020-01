Regionali, Mihajlovic: 'Io tifo per Matteo Salvini'

"Tifo per Matteo Salvini e spero che possa vincere in Emilia-Romagna con Lucia Borgonzoni". L'endorsement alla candidata di centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna arriva da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna reduce da un trapianto di midollo osseo per battere la leucemia che lo ha colpito l'estate scorsa. In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, afferma: "Mi piace la grinta di Salvini, ottima la scelta di una donna".