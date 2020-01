Mattarella giunto in Israele, subito a Gerusalemme

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per poi proseguire per Gerusalemme dove si tratterrà fino a domani. Questa sera Mattarella parteciperà alla cena nella residenza del presidente israeliano Reuven Rivlin in onore dei capi di stato che partecipano alle cerimonie per il 75/o anniversario della liberazione di Auschwitz. Domani in giornata Mattarella prenderà parte al Museo di Yad Vashem a Gerusalemme al Forum internazionale sulla Shoah e l'antisemitismo.

Prima di andare a Yad Vashem per il Forum intitolato 'Ricordare la Shoah, combattere l'antisemitismo', Mattarella domani mattina avrà due incontri bilaterali. Il primo con il presidente israeliano Rivlin e il secondo con il presidente sloveno Borut Pahor. Il presidente Mattarella è arrivato in Israele da una missione in Qatar, dove accompagnato da vari imprenditori italiani, ha incontrato l'emiro Tamim bin Hamad al-Thani.