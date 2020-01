Crisi politica a Catanzaro,dimissioni Fi

(ANSA) - CATANZARO, 21 GEN - Si apre la crisi politica al Comune di Catanzaro dopo l'inchiesta della Procura che vede indagati 29 dei 32 consiglieri, accusati di truffa per i gettoni di presenza delle commissioni. Forza Italia ha annunciato le dimissioni dei propri assessori e consiglieri(8), anche eletti in liste civiche. Dimissioni che vanno ad aggiungersi a quelle di tre esponenti di minoranza - già protocollate - e che potrebbero fare concludere prima del previsto la quarta consiliatura del sindaco Sergio Abramo, prima vicino a Fi e adesso dato in avvicinamento alla Lega - Matteo Salvini è andato a trovarlo la scorsa settimana - eletto nel giugno 2017. "Il clamore mediatico sull'inchiesta, per molti versi ingiusto e forzato da pregiudizi - afferma Fi - indebolisce il ruolo del Consiglio. Chi aveva il dovere di difendere Comune e Consiglio, mettendoci la faccia, non lo ha fatto, preferendo alimentare con il silenzio la falsa immagine di una 'separazione' dei ruoli, di un'Amministrazione fatta di buoni e cattivi".