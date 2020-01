Conte, Miur punterà su nostri Atenei

(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - "E' cruciale puntare sull'internazionalizzazione dei nostri Atenei, per favorire l'ingresso di studiosi stranieri nel nostro Paese, creando le condizioni affinché sia valorizzato l'enorme potenziale di attrattività dell'Italia. In tal senso, vorrei annunciare che, nel nuovo Ministero dell'Università e della Ricerca, verrà istituita una specifica Direzione sull'internazionalizzazione, che sarà dedicata proprio a questo obiettivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento alla cerimonia inaugurale dell'anno accademico dell'Ateneo di Firenze in Palazzo Vecchio.