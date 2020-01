Zingaretti a Renzi, combattere avversari

(ANSA) - FORLÌ, 17 GEN - "Secondo me si devono criticare e combattere gli avversari, non gli alleati, dentro una democrazia. Il Pd combatte contro Salvini e le destre per difendere gli italiani". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti, da Forlì, ha risposto a una domanda sulle parole di Matteo Renzi sui dem a rimorchio del M5s. "Basta distruggere - ha detto Zingaretti - È il tempo di ricostruire speranza per questo Paese. Questo Pd è lontano dalle polemiche, con la testa e con il cuore".