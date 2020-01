Lucano, Salvini a Riace? è paese libero

(ANSA) - RIACE (REGGIO CALABRIA), 17 GEN - "Salvini a Riace? Il nostro é un paese libero. Noi non offenderemo nessuno, com'é nella nostra natura. A Riace c'é un'esperienza di accoglienza e di riscatto sociale che é comunque legata ad una dimensione non solo italiana, ma Salvini questo non lo capirà mai". Lo ha detto all'ANSA l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, facendo riferimento alla visita che il leader della Lega farà oggi nel centro della Locride diventato modello di accoglienza e di integrazione a livello internazionale.