Referendum: Guzzetta, ci sarà in futuro?

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Tutte queste ore in camera di consiglio dimostrano che la questione era veramente complessa e controversa. Aspettiamo di vedere le motivazioni per capire se in futuro ci sarà ancora spazio per i referendum elettorali". E' il commento a caldo del professor Giovanni Guzzetta, avvocato delle Regioni che hanno proposto il referendum sulla legge elettorale, alla decisione della Consulta.